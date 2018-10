Juan Vargas y su malestar por no estar en lista de convocados

Sexto partido descartado y fuera de lista. Juan Manuel Vargas se retiró ayer de la última práctica en el Monumental con más de una amargura, es que su nombre no figuró en la lista de concentrados después de tres bajas obligadas por lesión y suspensión.

“Estoy bien en lo físico, son decisiones técnicas que uno tiene que respetar. Acá no juegan nombres, ni nada. Hay que respetar y acatar las decisiones. Uno entrena para cuando le toque tratar de hacer bien las cosas. Espero que sean decisiones técnicas y no de arriba”, declaró el ‘Loco’ a los medios periodísticos a la salida del recinto de Ate.

Vargas se siente desplazado pero habla como capitán del equipo merengue. “Como capitán del equipo siempre hablo con los chicos y acá lo único que importa es que los chicos salgan de esa posición. No hay que ponerse exquisitos ni nada. Yo apoyo desde la tribuna, de la banca, ser positivo y que la ‘U’ sume”.

La misión merengue es salvarse del descenso, un lugar donde nunca debieron estar. “Estamos en otro campeonato, de salir en la posición que estamos y después veremos qué pasará en las últimas fechas”.

Por último habló de las ganas que tenía de jugar el duelo con los rimenses, un partido especial por lo que significa enfrentar a Sporting Cristal. “La veces que enfrenté a Cristal he empatado. Siempre me ha ido bien. Lo importante que el equipo pueda conseguir los resultados positivos que esperamos para cumplir el objetivo inmediato”, indicó el ‘Loco’ Vargas preocupado y contrariado porque sus últimos meses en tienda merengue y sabe que su renovación se aleja de Ate si no puede tener minutos de juego para demostrar que puede aportar futbolísticamente en el cuadro de Nicolás Córdova.