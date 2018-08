Juan Vargas volvería ante Alianza Lima

Juan Manuel Vargas no jugó ante los rimenses y sin duda, la cuota de experiencia no se notó en el campo de juego. El 'Loco' reaparecería este sábado ante Alianza Lima, y por tanto, viene acelerando su rehabilitación al problema crónico de aductores.

El capitán de Universitario no solo estaría listo para buscar el triunfo sobre los íntimos, rival que los cremas no pueden ganar desde hace un año y dos meses. El ‘Loco’ es la cuota de experiencia que tanto necesita el técnico Nicolás Córdova. “La idea es no perderme el Clásico. Quiero jugarlo y espero llegar”, nos dijo el ‘Loco’ quien no pudo estar ante los rimenses. Como se recuerda, la última victoria merengue sobre los íntimos fue el 15 de abril del 2017, cuando se impuso 3-0 a los íntimos con Pedro Troglio en el banco y goles de Arquímides Figuera, Alberto Quintero y la ‘Hiena’ Gómez. En ese partido, no estuvo Juan Vargas ni en banca de suplentes, por tanto, hasta el momento no ha podido ganarle un Clásico a los íntimos en el campo de juego.

Desde su retorno al fútbol peruano en el 2017, Vargas ha disputado cuatro Clásicos ante los grones, perdiendo los cuatro. El primero, el 13 de Febrero del 2017 en Matute por Torneo Verano fue 2-0 para Alianza. El segundo, 1-0 el 10 de Setiembre del 2017. El tercero, por el Torneo de Verano de este año fue 3-1 para Alianza en Ate y la vuelta, 2-0 para los íntimos. “Son antecedentes y rachas que se pueden cortar. Uno trabaja para ganar siempre. Estamos en Universitario y nos vamos a recuperar”, comentó el ‘Loco’ de Ate.