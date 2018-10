Universitario: Juan Vargas le puso fecha a su retiro en el fútbol

La situación de Juan Vargas en Universitario de Deportes, no es de las mejores. El 'Loco' además de sus problemas físicos no tiene minutos en el equipo de Nicolás Córdova y ello lo haría meditar un eventual retiro a corto plazo.

El lateral zurdo reveló que tiene pensado jugar hasta fines del 2019 y desea hacerlo con la camiseta de Universitario de Deportes. La mayor ilusión del ex Fiorentina y Real Betis es salir campeón con los 'cremas' y que su menor hijo lo vea jugar.

"No sé hasta dónde me veo jugando, creo que un año más. Quiero que mi último hijo me vea jugar, eso me motiva y por él trato de hacer las cosas bien. Quiero retirarme campeonando con la 'U', es mi único deseo y objetivo. Por eso es que trato de que nos vaya bien siempre. Ahora que estamos en alza, hay que tratar de apoyar desde donde sea, ya sea en la tribuna o dentro del campo", manifestó Vargas a RPP.

Juan Vargas solo ha jugado 22 partidos en lo que va del 2018

¿Cómo es la relación de Juan Vargas con Córdova?

En tanto, Juan Vargas contó cómo es la relación que lleva con Nicolás Córdova, quien ha decidido no usarlo en los últimos encuentros en el Torneo Clausura.

"Con el profe Córdova hablo muy seguido, tratamos de tener comunicación con lo que pasa en los entrenamientos. Sus decisiones hay que respetarlas y tomarlas de la mejor manera, no le conviene a nadie que me ponga exquisito. Estoy falto de ritmo ahora pero el objetivo de ponerme a punto está. Ahorita no es un tema de nombres, sino de quién está mejor", acotó.

LEE ADEMÁS: