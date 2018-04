Juan Vargas: "No supimos matar en el Torneo de Verano"

Juan Vargas espera ganarle a Cristal y olvidar la pesadilla del Torneo de Verano que los llevó a una crisis futbolística. El ‘Loco’ quiere regalarle un triunfo a la hinchada crema por su fidelidad y expresó el deseo de ser protagonista en el Torneo Apertura.

“No creo que sea crisis futbolística, sino de resultados. Hemos jugado bien en varios partidos, pero no supimos ‘matar’. Liquidar en el momento justo. En el Clásico, ante Cristal en la ida, en provincia. Llegábamos y no la metíamos y en una contra, nos agarraban mal parados y nos ganaban”, indicó el capitán de Universitario previo al duelo con los rimenses.

Vargas se pone la mano al pecho y sabe que la ‘U’ perdió mucho con la sanción de no poder contratar y que se fueron jugadores claves en el andamiaje del equipo.. “Vamos a ver que pasa. Yo me tengo fe porque debemos pegarle al arco para ganar. La ‘U’ perdió hasta ocho jugadores y no pudo recomponerse, pero queremos ganarle a Cristal con fútbol, garra y temperamento.