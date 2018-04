Juan Vargas: "El remate al travesaño pudo cambiar la historia"

Juan Vargas es de aquellos capitanes que responde ante la adversidad de no dar nada por perdido, sabiendo que el mañana, será mejor.

“Teníamos el clásico controlado. Dominamos el primer tiempo con mucha claridad donde tuvimos las mejores chances de gol. No pudimos meterla. El remate en el travesaño pudo cambiar la historia, pero hay que seguir. Falta un montón por jugar y definir el campeón”, expresó el ‘Loco’ quien estampó un misil en el travesaño de Leao Butrón.

El juego fuerte es parte del Clásico que se juega con los dientes apretados y donde nadie da nada por perdido.

“Es Clásico y nadie quiere perder. Lo que si molesta que hubieron faltas muy claras que no se cobraron porque el árbitro no las vio o el asistente no le dijo. Hubieron roces y agresiones a jugadores de la ‘U’ que eran para expulsión”, indicó el ‘Loco’ tranquilo y con ganas de revertir este mal momento futbolístico de Universitario.