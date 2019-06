Juan Reynoso: "Si el partido duraba 200 minutos, Universitario no nos hacía ni un gol"

Real Garcilaso y Universitario de Deportes igualaron sin goles en el Cusco, en un partido que contó con la expulsión de Joao Ortíz, jugador del equipo local.

Quien habló de esta acción en particular fue el técnico de Real Garcilaso, Juan Reynoso: "Hoy cualquier equipo con uno menos da mucha ventaja. La expulsión de Ortiz nos condicionó, esa es la verdad. Con diez hombres, los cambios que hice fueron más por un tema de desgaste que por un tema táctico", indicó en conferencia de prensa.

Además, dejó un mensaje sobre la mejora defensiva que ha tenido el equipo: "Cuando llegamos el equipo no daba tres pases seguidos. Hoy si el partido duraba 200 minutos, la 'U' no nos hacía un gol. He mejorado a todos los jugadores del equipo y sería importante que les pregunten a los jugadores cómo se siente hoy", sentenció.

Universitario ha finalizado el Torneo Apertura con 23 unidades, por su parte, Real Garcilaso marcha en la sexta ubicación con 26 puntos y solo podría ser superado por Academia Cantolao.

Más noticias en otros medios