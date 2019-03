Juan Reynoso: "En estos días he visto muchachos sumisos y muy humildes"

Juan Reynoso ha sido presentado como nuevo DT de Real Garcilaso, club que no tuvo buen rendimiento con Héctor Tapia ni en la Copa Libertadores ni en el arranque del torneo local.

El técnico, quien salió campeón con Melgar en el 2015, resaltó las cualidades del actual plantel: "En estos dos días que llevo al mando del equipo, he visto a unos muchachos sumisos y muy humildes. Veo mucha ilusión y predisposición de los jugadores para trabajar. Los resultados vendrán más adelante, pero he percibido un grupo mejor del que me imaginaba", indicó en conferencia de prensa.

De otro lado, mostró su preocupación por la Bolsa de Minutos: "Si algo que hoy me preocupa es el tema de la bolsa de minutos. No encontramos más jugadores de categoría 2001 que puedan ayudarnos", señaló Juan Reynoso.

Reynoso también dio algunos detalles de cómo será el estilo de juego de Real Garcilaso: "Vamos a jugar de distintas maneras. Seremos un equipo que juegue corto. En el fútbol peruanos nos hemos olvidado que en el mundo el fútbol se juega con dos arcos: hay que defender y hay que atacar. A veces, solo nos llaman la atención los equipos que atacan. Vamos a intentar ser un equipo que reciba pocos goles y que haga muchos", sentenció el entrenador.

