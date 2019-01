Juan Pablo Vergara ficha por nuevo equipo y jugará la Copa Sudamericana

Deportivo Binacional se sigue armando para su primera participación en la Copa Sudamericana y la directiva vio conveniente sumar a un volante que potencie su medio campo, por lo que anunció la llegada de Juan Pablo Vergara. A través de sus redes sociales el cuadro puneño le dio la bienvenida al jugador que dejó UTC luego de tres años en donde fue determinante para el 'Gavilán'.

"El volante Juan Pablo Vergara, proveniente del Club Universidad Técnica de Cajamarca, vuelve a la región Puno y se integra al Poderoso del Sur para la Temporada 2019", se lee en la cuenta de Twitter de Deportivo Binacional. Así mismo, el volante brindó sus primeras declaraciones como jugador del cuadro puneño y agradeció su paso por el 'Gavilán' donde "maduró

"Me fue bien en UTC en estos últimos años, crecí futbolísticamente, les agradezco por todo; pero pasaron temas delicados, me sentí tocado y me da mucha pena por la gente en Cajamarca y por Franco Navarro", aseguró Juan Pablo Vergara a Radio Ovación.

Así mismo, el volante reveló que fue el técnico quien lo convenció para fichar por Deportivo Binacional y jugar la Copa Sudamericana con ellos. "Conozco al profesor Arce de Sport Loreto, me convenció jugar la Sudamericana y una ciudad como Puno donde me conocen pues estuve en Alfonso Ugarte", concluyó Juan Pablo Vergara.

