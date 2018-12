​Juan Manuel Vargas: 'Yo no me he retirado del fútbol, ni me retiraré'

Juan Manuel Vargas tiró abajo los rumores que lo vinculan con su retiro del fútbol, el 'Loco' aseguró que todavía tiene la motivación para seguir pegándole a la pelota ya sea con la camiseta de Universitario de Deportes o con alguna otra opción que se le presente en el 2019.

'Loco' tiene cuerda

Juan Manuel Vargas aclara la situación y dice que le malinterpretaron sus palabras entorno a su llegada a Universitario de Deportes. 'Yo nunca me he retirado del fútbol, ni me pienso retirar. Yo quiero seguir jugando y aportando, me siento bien física y futbolísticamente. Cuando llegué de Europa tuve opciones, pero preferí volver a Perú y estar en el equipo del que soy hincha y estar con mi famili. Me siento feliz jugando al fútbol y si es en Universitario mucho mejor. Es mi segunda casa y el lugar donde siempre seré feliz', comentó 'el Loco'.

Universitario de Deportes versión 2019 se va armando, ya se confirmaron las renovaciones de Jesús Barco y de Junior Morales por dos años, las llegadas de Adrián Ugarriza y Gary Correa, los detalles para cerrar con Aldair Salazar, el visto bueno de Armando Alfageme y el interés por José Manzaneda y Christofer Gonzales.

Sin embargo, en medio de idas y venidas, nadie menciona a Juan Manuel Vargas. Quizás el tema de la renovación del ‘Loco’ aún no tiene consenso en la administración. 'Aún no tengo ninguna novedad. Obvio que me gustaría quedarme, pero estoy tranquilo. Vamos a ver, porque todavía falta', precisó el lateral izquierdo.