Juan Manuel Vargas publicó extraño mensaje en Instagram

Juan Manuel Vargas sorprendió a sus seguidores en Instagram haciendo una extraña publicación, aparentemente 'el Loco' venía reclamando algún tema personal a un conocido. Followers también quisieron opinar, asegurando que se trataba de alguna indirecta.

'Loco' no teme a nada

'No me importa perder personas que no me quieran, he perdido personas que adoraba y mírenme…Sigo de pie….Buen fin de semana', escribió el jugador de Universitario de Deportes junto a una fotografía donde Juan Manuel Vargas no muestra el semblante alegre que suele contagiar.

Universitario de Deportes se prepara para el reinicio del Torneo Apertura, los cremas estrenarán técnico cuando Nicolás Córdova se cuadre en el banco de suplentes, buscará derrotar a Sport Huancayo en su propio terreno y así iniciar la recuperación del equipo en la tabla de posiciones.