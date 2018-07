Juan Manuel Vargas no enfrentará a Sport Huancayo por lesión

Se queda en Lima. El volante de Universitario, Juan Manuel Vargas, nuevamente se perderá un duelo del equipo crema, esta vez debido a una sobrecarga muscular, por ello, el técnico crema, Nicolás Córdova, decidió no incluirlo en la lista de jugadores que viajarán a Huancayo para jugar con el equipo de la ciudad.

La noticia no ha caído bien entre los hinchas de Universitario, quien aseguran que no es 'novedad' las lesiones del ex jugador de la selección peruana.

El conjunto merengue viaja esta viernes a las 3:05 pm a la ciudad 'Incontrastable' para enfrentar este sábado a Sport Huancayo en el reinicio del Torneo Apertura. Los de Ate buscan sumar sus primeros 3 puntos en dicho torneo y escalar a los primeros lugares de la tabla.

