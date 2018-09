Juan Manuel Vargas: "Me gustaría venir calato y que me pesen"

Juan Manuel Vargas brindó una extensa conferencia de prensa en las instalaciones de Campo Mar a solo dos días del duelo ante Ayacucho FC. El jugador de Universitario de Deportes habló de 3 temas importantes: los partidos que quedan por delante, la ausencia de las populares y su rendimiento individual.

"Con el cuchillo entre los dientes"

"Yo no soy un referente de Universitario. Yo soy un jugador más de Universitario, he crecido en las menores del club y trato de dar lo mejor acá. Tratamos de sacar esta situación adelante, entrenando bien, jugando estos 12 partidos que nos quedan con el cuchillo entre los dientes y dar lo mejor", afirmó Juan Manuel Vargas.

Nada es igual sin la Trinchera

Además, lamentó la ausencia de la Trinchera Norte: "Nos afecta mucho porque la barra y la gente que nos apoya de verdad está ahí en norte. norte cuando canta es otro club más. Uno está acostumbrado a jugar con gente y eso es feo (no poder contar con las populares). Estamos solos en esta situación".

Responde a las críticas sobre su peso

Respecto a las críticas sobre su rendimiento, dijo lo siguiente: "Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo hago las cosas por mí, para estar bien yo, mi familia y rendirle al equipo. Yo no sé qué esperan, que porque vengo de Europa yo mismo tengo que hacer el centro, meter el gol o llevarme a 10 para que digan que tuve un gran partido. Yo trato que hacer lo que el técnico me dice".

"Yo no sé lo que hablan de los kilos demás. Me gustaría venir calato y que me pesen pero hay damás acá. Es fácil sentarse en un escritorio y escribir", añadió el 'Loco'.

"No soy el Juan de 22 años que pesaba 88 kilos. He ido donde muchos nutricionistas y el organismo cambia. Yo me veo al espejo y me siento bonito y rico, a mi mujer le gusto. Ya el resto me va a decir de todo porque no me ven calato. Yo estoy muy tranquilo", finalizó el jugador de Universitario sobre su peso.

