Vargas: "Estoy falto de ritmo pero cumplí mi objetivo de ponerme a punto"

El defensor de Universitario, Juan Manuel Vargas, no viene siendo considerado por el técnico chileno, Nicolás Córdova para los encuentros del equipo en el Torneo Clausura, por ello, el 'Loco' se pronunció sobre sus momento en el cuadro crema luego de sus cuatro victorias al hilo en el año.

"Con Nicolás Córdova hablo muy seguido, tenemos mucha comunicación por los muchachos y el momento que está pasando la U. Acepto su decisión y lo tomo de la mejor manera", indicó Vargas en RPP Noticias. Asimismo, el lateral crema comentó sobre su estado físico que constantemente es criticado por los hinchas cremas.

"Estoy con falta de ritmo, pero cumplí mi objetivo de ponerme a punto. Yo me siento bien y si me necesita voy a estar disponible", agregó. Asimismo, el ex lateral de la selección peruana señaló que tanto él como el equipo están mejor animicamente y ya están sabiendo manejar la ansiedad que mostraban en partidos anteriores con tal de lograr un triunfo.

Finalmente, el popular 'Loco', agregó que Universitario no merecía la situación que estuvieron pasando y que los resultados eran los que mandaban. "Ahora la historia ha cambiado, pero ni éramos malos cuando no se daban los triunfos ni somos los mejores ahora. Venimos trabajando bien para seguir saliendo de los últimos puestos".

