​Juan Flores y su recordada patada voladora que dio la vuelta al mundo | VIDEO

Juan Flores es un verdadero 'personaje' del fútbol peruano, el exportero de Universitario de Deportes tiene en su historial bloopers, agresiones y peleas, pero una de sus acciones que tuvo mayor alcance, e incluso llegó a dar la vuelta al mundo siendo resaltada por el medio español Marca, fue la tremenda patada voladora que le metió a Mauro Cantoro.

Juan Flores y su recordada patada voladora

El 'Toro' Cantoro siempre se acordará de 'Chiquito' Flores, Unión Comercio y Pacífico se enfrentaban en el estadio Miguel Grau del Callao. El argentino corrió a ganar un balón en la media luna rival cuando apareció el guardavalla para aplicarle tremendo planchazo en la cabeza.

Video CMD

'Chiquito' cometió una de las faltas más recordadas en el fútbol peruano cuando golpeó a Mauro Cantoro. El diario español Marca calificó de 'brutal' la entrada del golero sobre el delantero, misma que originó en el cobro de un penal que Andrés Mendoza luego fallaría.

Tiempo después el portero fue consultado por la jugada 'Le dije a Mauro (Cantoro) que no fue de mala leche la patada, sería incapaz de hacer algo así. No me considero un jugador violento, a mí me han puesto esa etiqueta. A lo mejor me excedí en la jugada, pero esto es fútbol de contacto. Pensé que me iba a sacar roja, una patada así es expulsión. Pero creo que el árbitro vio mi intención de sacar el pie y no hacer daño', declaró en aquella ocasión 'Chiquito' al mismo diario Marca.

MÁS NOTICIAS

Como Reimond Manco: los futbolistas peruanos que jugaron en la Champions League [FOTOS]

Militan en el fútbol peruano, jugaron en Europa y no ganaron títulos [FOTOS]