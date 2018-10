Exjugador de Universitario anotó un golazo a lo Arjen Robben [VIDEO]

Su equipo perdió, está con un pie en la Segunda División, pero él por fin pudo emitir ese grito sagrado que lo tenía guardado desde hace dos años. Y, por si fuera poco, el tanto que marcó lo hizo al mismo estilo del holandés Arjen Robben.

Hablamos de Juan Diego Gutiérrez, hombre de ofensiva de Sport Rosario. 'Guti' marcó el 2-1 transitorio y le estaba dando una valiosa victoria a su escuadra ante un rival directo por evitar el descenso. Sin embargo, al final los 'zorros' voltearon el partido y se quedaron con los tres puntos.

Pese a esa dura caída, que coloca al cuadro huaracino como serio candidato a perder la categoría, el exjugador de Universitario fue elogiado por la 'joya' que se mandó: recibió el balón por derecha, encaró a su marcador, lo dribleó hacia afuera, se perfiló y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo de la portería rival. Pese a que el disparo tuvo un ligero desvío, igual fue un golazo.

Como se recuerda, Gutiérrez había expresado su deseo de jugar por Universitario en el Torneo Clausura. Como los cremas no lo llamaron, finalmente decidió jugar por Sport Rosario, equipo que tiene que mejorar muchísimo si no quiere irse a la baja. Aunque, hay que decirlo, ya no depende de sí mismo.

Mira el golazo de Juan Diego Gutiérrez