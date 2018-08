Exjugador de Universitario: "Mi representante habló con la gente del club"

¿Pega la vuelta? El ex volante de Universitario de Deportes estaría cerca de regresar al club de sus amores, pues Juan Diego Gutierrez confesó que su representante se habría comunicado con la gente de Ate para tratar su contratación en el Torneo Clausura antes de que cierre el libro de pases y planee su regreso.

"Hablé hace unos días con mi representante y, por lo que hemos conversado, tengo entendido que sí ha tenido conversaciones con la gente de la 'U' pero no ha habido nada concreto. También ha visto algunas opciones afuera aprovechando que está viajando y estoy a la espera de tener más noticias de mi futuro, pues ya falta poco para que se cierre el libro de pases", confesó el popular 'Guti' para Radio Ovación.

Asimismo, el ex Sport Boys reveló algunos detalles de su salida de la 'Misilera'. "En Boys no venía teniendo los minutos que quería y no me sentía cómodo, por ese motivo y algunos otros que no quiero mencionar no continué ahí", apuntó. Además agregó que tanto él como el técnico llegaron a un acuerdo para poder rescindir el contrato ya que el DT no iba a contar con él en la siguiente parte del campeonato.

Crisis en Universitario

Juan Diego Gutierrez es hincha confeso de Universitario, pero hoy por hoy no existe ninguna restricción que lo impida regresar al equipo. "La situación de la 'U' no implica que uno no quiera jugar ahí. A cualquier futbolista peruano le dices para jugar en la 'U' y va a querer ir corriendo, guste o no es el equipo más importante del medio. Viví una situación similar en 2015 que sacamos adelante, incluso terminamos clasificando a Sudamericana. La situación por la que están pasando es complicada y tienen que llegar jugadores para resolverla", finalizó 'Guti'.

