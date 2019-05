Juan 'Chiquito' Flores y la vez que mordió una oreja a lo Mike Tyson | VIDEO

En el 2012 Juan 'Chiquito' Flores protagonizó una pelea dentro de una discoteca huanuqueña y al verse en problemas no tuvo mejor idea que morder la oreja de su 'rival' al mismo estilo de Mike Tyson con Evander Holyfield.

'Chiquito' se creía Tyson

Por disposición del juez Jonson Leandro Aróstegui, el arquero en esa época de Unión Comercio, Juan Ángel Flores Asencio fue dejado en calidad de custodia policial en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco por morder la oreja al comerciante Pablo Perales Castañeda.

'Chiquito' Flores se presentó de forma voluntaria al juzgado que lo procesó por lesiones graves contra Pablo Augusto Perales Castañeda, a quien mordió la oreja en una gresca dentro de una discoteca de la ciudad de Huánuco.

Pero ese no es el único problema que protagonizó Flores en Huánuco, en mayo del 2011 fue denunciado en la Fiscalía por agredir a un hincha que le pidió tomarse una foto juntos en el interior de la discoteca Macondo de dicha localidad.

El golero de León asistió tras la goleada a Cienciano a dicho recinto a bailar junto a otros compañeros de equipo, y ante la insistencia de Jhonny Jurado Montalvo, lo agredió con puñetes y patadas. El afectado se retiró a buscar ayuda policial para sentar la denuncia, pero no fue atendido, sin embargo, acudió a la Fiscalía y denunció a "Chiquito", quien negó todo. 'No lo agredí. Me insistió mucho. Seguro quiere sacarme plata', dijo el arquero en aquella ocasión.

