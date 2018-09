Juan Carlos Oblitas se refirió a la violencia en el fútbol peruano

El problema de nunca acabar. El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, dio su punto de vista sobre los lamentables sucesos de violencia que vive el torneo clausura, pues el último encuentro de Alianza Lima vs Sporting Cristal en el estadio de Matute, se tuvo que suspender por los actos vandálicos que ocurrían en los exteriores.

"El partido era uno de los mejores, se veía desarrollando bien y no puede ser posible que se suspenda porque afuera se estaban peleando", dijo Oblitas en RPP Noticias. Asimismo, el ex técnico de selección peruana agregó que la culpa de tan grande disturbio no es de Alianza Lima.

Por otro lado, el director deportivo declaró que la actualidad del torneo local es totalmente diferente al de la selección. "La diferencia es abismal", apuntó. Asimismo, el popular 'Ciego' dijo que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se conversará sobre el futuro del torneo local, pues Oblitas considera que un torneo con 18 equipos es 'demasiado'. "Se ve un bajo nivel en el fútbol peruano, no estoy de acuerdo a que se juegue un torneo con tantos equipos", precisó.

Finalmente, el ex estratega de Sporting Cristal comentó que en los próximos meses se entablará una conversación si el torneo descentralizado puede disminuir la cantidad de equipos participantes.

