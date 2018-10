Oblitas: "No me imagino un campeonato de primera sin Universitario"

No lo puede imaginar. El difícil momento de Universitario en el Torneo Descentralizado ha llamado la atención en varios ex jugadores que pasaron por el conjunto crema, uno de ellos es el director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, quien señaló que no puede imaginar un torneo de Primera División sin la U.

"Veo que Universitario está en una situación muy complicada. A la 'U' lo tiene que salvar el buen juego, saber jugar para no descender, ya no jugar para ser campeón", expresó el popular 'Ciego' para Fox Sports Perú. Además el ex futbolista recordó su pasado crema. "Yo tengo una simpatía enorme por la 'U,' fui hincha desde niño, pero a estas alturas de mi vida ya eso queda de lado".

Asimismo, Oblitas comentó que a nadie en el fútbol peruano le conviene que Universitario se vaya al descenso. "No imagino un campeonato de primera sin la 'U' y tampoco imagino a la 'U' en segunda división", apuntó.

Pasó por lo mismo

Juan Carlos Oblitas también tuvo la dicha de pasar malos momentos que comprometían a su club con la baja, pues en el 2007 la situación con Sporting Cristal era similar. "Yo pasé por esa experiencia terrible de pelear el descenso. Toda mi vida me había acostumbrado a pelear arriba. Cuando llegué a Sporting Cristal en 2007 estaba en una situación muy mala y yo dije en dos meses arreglo esto y pasaron los dos meses y seguíamos en esta situación, se nos venía la noche", finalizó.

