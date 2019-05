Juan Carlos Bazalar vive drama tras ser despedido de Deportivo Garcilaso

El exfutbolista de Cienciano y de la selección peruana Juan Carlos Bazalar no vive un buen momento, luego de que fuera despedido de Deportivo Garcilaso, equipo que se preparaba para afrontar la Copa Perú. Juan Carlos manifestó su malestar por como se dio el contexto de su salida.

"Una vez que estuve en Lima para hacerme mi control cáncer, me informan que ya no seguiré en el equipo. Esperaron que tome el avión y me sacan. Muchos saben que soy un hombre de trabajo y no me gusta que me impongan jugadores, pero la presión del presidente del club, el señor Cantuta, fue demasiada", indicó Juan Carlos Bazalar en un post en Twitter.

"La primera llamada que recibí fue para que me informen de mi despido, y ni siquiera por parte de un dirigente, sino por mi preparador físico. En la Copa Perú se mantienen en la informalidad cortando procesos en dos meses", agregó el director técnico que consiguió el ascenso con Pirata FC el 2018.

Luego de su experiencia en Pirata FC, Juan Carlos Bazalar llegó a Deportivo Gariclaso del Cusco, ciudad donde consiguió los títulos de clubes más importantes del fútbol peruano: Copa Sudamericana (2003) y la Recopa Sudamericana (2004).

