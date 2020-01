Vive una pesadilla. A través de sus redes sociales, Juan Carlos Bazalar, denunció que hasta la fecha el presidente de Carlos Stein, Jorge Luis Portilla no ha cumplido en pagarle la retribución económica por llevar al club a la primera división del fútbol peruano.

“Exijo al Presidente de este equipo al Sr. Jorge Portilla. Se le pide que cumpla con el compromiso económico hacia nosotros que llevamos a su equipo a primera división , pasaron las fechas importantes como navidad y año nuevo donde no pudimos celebrar debido a la situación impagas en la que nos encontramos hasta el día de hoy", escribió Bazalar en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, reveló las razones por las cuales, a pesar que se anunció que en un inicio que sería el entrenador del equipo en la Liga 1 2020, finalmente terminó siendo cesado del cargo.

“A pesar del acuerdo al que llegamos y ya trabajando en el equipo de reserva con todo mi comando técnico ,al cuarto día de trabajo se me comunicó que ya no podía continuar desarrollando mis labores por no contar con la licencia Pro cuya obtención no era necesaria en el 2019, hecho que cambiará este año y la obtendré a la brevedad, pero debo aclarar que tengo la licencia tipo A - FPF con vigencia 2020”, agregó.