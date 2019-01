Josepmir Ballón y el emotivo mensaje de despedida para Cristal [VIDEO]

Sporting Cristal ha dejado ir a otro jugador clave para el equipo titular. Josepmir Ballón fue anunciado como nuevo fichaje de la Universidad de Concepción de Chile, justamente el rival de los celestes en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En un video elaborado por el club, Ballón agradeció a la institución por los 4 años: "Muchos ya saben el tiempo que tuve aquí. Significa mucho Sporting Cristal para mí, me abrió las puertas, me trato como mi familia y poder terminar un ciclo importante me deja sin poder describir con palabras lo que he logrado con el club en este corto tiempo", afirmó el jugador en su mensaje.

Además, explicó que "Ha sido una decisión muy pensada de poder dar este paso y que sea el mejor para mi familia y para mi carrera. Pero espero que sea solo un hasta luego, espero poder volver algún día".

Por supuesto, no podía dejar de agradecer a aquellos que formaron parte de su día a día en Sporting Cristal: "Quiero agradecer el cariño a todos dirigentes, a la gente de cocina, seguridad que siempre me recibieron con una sonrisa. A los de limpieza, utilería, las personas que nos lavan la ropa. A todos un agradecimiento porque sin ellos no hubiera podido logar este pequeño pasito que estoy dando", continuó el volante.

Gracias Josepmir por estos 4 años inolvidables donde juntos llegamos a 3 finales y levantamos 2 Copas.



¡Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa internacional! #GraciasJosepmir pic.twitter.com/dqYFOVLLXF — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 17 de enero de 2019

