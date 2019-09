Josef Martinez renuncia a la selección de Venezuela tras denunciar maltrato por parte de Rafael Dudamel | FOTO

Las aguas están movidas en la selección venezolana de fútbol. Uno de los máximo referentes, Josef Martinez, le dijo adiós a la vinotinto. El motivo, según señaló el mismo jugador, sería le incompatibilidad y maltrato de parte del entrenador Rafael Dudamel.

A través de un comunicado de prensa, la estrella de la MLS, indicó su tristeza y malestar en el tiempo que lleva siendo convocado: "Ya son tres años padeciendo un trato que no corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado hacia la selección. Estando en la cancha, en el banco de suplentes o en las tribunas"

Martinez dejó claro su deseo no ser tomado en cuenta para la próximas convocatorias por un tema de salud: "He visto y vivido episodios que no comparto.Los sufrí y dejé pasar por mucho tiempo, pero ha llegado el momento de no aceptarlos más. Por lo tanto, preferiría que el actual entrenador no me convoque más mientras esté en el cargo. Además, mi salud emocional me lo demanda"

El atacante venezolano debutó en la selección nacional el 7 de agosto del 2011 y disputó más de 50 partidos con su selección anotando 11 goles.