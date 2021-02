Con algunas arrugas propias de la edad, aunque cubiertas por el tapaboca, José Velásquez respondió de todo, no amagó, y cuando fue necesario, alzó su voz y puso la pierna fuerte, como en su época de futbolista con la rojiblanca. “Siempre he sido frontal, directo y hablo con la verdad, guste o no”, advirtió el “Patrón”, quien está próximo a cumplir 70 años. El “Patrón” habló de Alianza Lima, de la selección peruana, de Ricardo Gareca y reclamó por su generación en plena cuarentena por la pandemia por un bono.

¿Qué opina sobre el reclamo legal de Alianza Lima al TAS por continuar en Liga 1?

Realmente es un reclamo inútil. Tienen que jugar la Segunda, Liga 2, no queda otra. De no hacerlo, los otros clubes también querrán imitar a Alianza, reclamar. La bajaron, tienen que aceptarlo. Es la segunda vez que Alianza desciende. Ahora, los reclamos, duran al menos seis meses.

¿Esperaba a un técnico nacional e identificado con el club?

Por supuesto. Hay más de 60 mil entrenadores nacionales que esperan una oportunidad, pero acá prefieren traer a extranjeros. Yo les ruego que contraten a nacionales. Ahora, por más que sea un buen extranjero, al no tener buenos futbolistas, no ganarán nada, será difícil.

¿Le sorprendió que Beto Da Silva haya dejado Alianza y fiche por Vallejo?

Son los malos pasos por parte de la directiva de Alianza. Hay gente que lloró cuando bajó Alianza, yo también me quebré, pero se veía venir. No hay buenos jugadores. Y mientras no los haya, pueden seguir bajando a tercera, cuarta, quinta. Lo sucedido con Alianza es negligencia. No supieron llevar una institución, son los directivos los culpables. Es importante no sufrir lesiones, estar siempre en actividad. Yo me retiré a los 38 años tras haber sido exitoso, pero no quería dar pena a los hinchas, preferí renunciar.

¿Su generación que lo ganó todo no tuvo un reconocimiento del Gobierno?

Pretendía reclamar el año pasado, pero se inició la pandemia. Siempre pensé en nuestra generación, nos merecemos un bono. Yo no hablo solo por mí, la mayoría pateamos latas. El apoyo del Gobierno sería de la propia ciudadanía, que paga sus impuestos. La afición nos apoyó siempre y deleitó con nuestro juego.

En su tiempo, ¿se les pagaba un sencillo?

No es lo mismo que ahora. Sacrifiqué mucho por mi selección nacional. Jugué gratis. Era una miseria lo que pagaban, no alcanzaba para nada. ¿Y ahora? Uf, miles y miles de dólares. A nosotros nos pagaban 200 a 300 soles, no alcanzaba para los pasajes, ja, ja, ja.

Ricardo Gareca regresó a Argentina. Se rumoreó que amagó con irse de la selección…

Y es que no le pueden seguir pagando sin hacer nada. ¿Le van a seguir pagando lo que gana? Es algo injusto por parte de la Federación.

¿Qué le parece la evolución de Renato Tapia?

Cada vez que jugó por la selección nacional, Tapia cumplió. Por eso, el futbolista está en Europa. Es un buen jugador. Siempre ha sabido rodearse bien, rinde bien. Apoya constantemente a sus compañeros de selección en los 90 minutos de juego.

¿Qué hubiese sido ver jugando a José Velásquez en el 2021?

Las veces que emigré, fueron a equipos de media tabla, pero no existían mejores jugadores que yo. No mantenían la misma regularidad. Me hicieron contrato en Canadá, de tres años, en el 81, pero me rescindieron los directivos de la FPF para venir a la selección peruana. Solo tuve contrato de seis meses.

¿Preocupa la falta de un atacante como Guerrero o Farfán?

Pero no hay que dramatizar. Si están lesionados son también por tema de edad, están al borde del retiro, pero suplirlos es difícil. No veo futbolistas de la misma característica, no existen. Es imposible imitar a Paolo Guerrero.

¿Y Lapadula?

Por algo está en Europa. Debe rendir con cabalidad, pero hay futbolistas de equipo y otros de selección o viceversa. Hay también los que arrugan en la selección, no hablo por Lapadula, sino en término general. Lo poco que observé en la selección, jugó para el equipo.