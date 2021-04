Tras haber visto jugar a Alianza Lima ante Cusco FC, Municipal y Sport Huancayo, José Velásquez criticó el juego del equipo de sus amores en la Liga 1 del fútbol peruano. “Tienen jugadores que no dan talla. No son para Alianza Lima. Han llegado jugadores de suela y taco bajo. Jefferson Farfán es el único que está por encima de todos, pero ya se retira. No veo un buen jugador”, confesó a EL BOCÓN.

Eso sí, para el “Patrón”, la “Foquita” es el diferente en el equipo del argentino Carlos Bustos. “Balón que recibe no lo pierde. Así juegue veinte o treinta minutos siempre responde en el campo”.

En otro momento, el ex mundialista se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el capitán de Alianza por haber incumplido con los protocolos sanitarios contra la covid-19. “Si no quiere utilizar mascarilla es problema de él. ¿Pero quién se va a contagiar? Cada quien se comporta como le da la gana, siempre y cuando haya respeto a la ciudadanía”, señaló.

OJO CON TAPIA, CRISTAL Y UNIVERSITARIO

Por otro lado, causó sorpresa al ser consultado por el desempeño futbolístico del volante Renato Tapia con el Celta de Vigo. “Tiene comportamiento parejo en los partidos, pero llega muy poco al ataque. No sabe correr el campo. Muy pocos seis saben que deben correr en rombo, como yo lo hacía. Siempre estaba con el balón, con o sin pelota, en movimiento. Hay que saber jugar como volante”.

Por último, se refirió a la participación de Sporting Cristal y Universitario de Deportes en la Copa Libertadores: “Los equipos brasileños siempre han sido y serán fuertes. Juegan a dos toques y tienen mucho desequilibrio. Será muy complicado para los equipos peruanos”.

