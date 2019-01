Manzaneda: "Alianza Lima es el paso que me faltaba para ir al extranjero"

El flamante jale de Alianza Lima, José Manzaneda, se refirió a la nueva experiencia que desde ya comenzará a vivir con el club de la Victoria. El hábil volante aseguró que Alianza era lo que 'le faltaba para dar el paso al exterior' y que se encuentra expectante por la relación con el nuevo técnico Miguel Ángel Russo y su rol en el equipo.

"Alianza Lima es el paso que me estaba faltando para dar el salto al extranjero que tanto deseo. Creo que no puedo estar en un mejor club que Alianza Lima. Me siento muy contento de poder llegar a un gran club como es Alianza Lima. He esperado este momento por mucho tiempo, ya que normalmente mi carrera fue dando altibajos. En este último tiempo he podido tener grandes actuaciones. Ahora en Alianza Lima quiero consolidarme", expresó el centrocampista para ESPN Perú.

"Mi estilo de juego le servirá mucho al equipo. El técnico decidirá en qué posición puedo jugar. Creo que tengo cualidades para jugar en todo el frente de ataque. Será decisión del técnico", agregó Manzaneda.

José Manzaneda ha jugado además en Cantolao y Juan Aurich. La temporada pasada defendió los colores de Deportivo Municipal, pero su rendimiento estuvo signado por la irregularidad, pese a tener un gran talento.