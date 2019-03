Manzaneda: "Alianza me ha dado mucho en poco tiempo, me siento valorado"

José Manzaneda fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en el debut por Copa Libertadores ante River Plate. El delantero fue fundamental, pues marcó el gol con el que los 'blanquiazules' igualaron 1 a 1 ante el vigente campeón.

Luego de su buen desempeño, Manzaneda destacó lo siguiente: "Ayer ha sido un partido importante no solo para mí sino para todos mis compañeros, un debut copero ante el último campeón, no fue para nada fácil. Fue muy intenso y creo que se ve con otra dimensión el partido de ayer por ser ante River Plate", indicó para Radio Ovación.

Golpe en el final

Pese a su buen partido ante River Plate, quedó el sinsabor de haber perdido en la última jugada: "Fueron de tristeza porque estuvimos a nada de sacar 3 puntos importantes, todos saben que en la fase de grupos sirve mucho ganar tres puntos en casa. Tenemos un grupo muy difícil y nos estamos dando íntegros para clasificar pero nos vamos con la desazón de haber estado tan cerca", añadió.

Un gol practicado con complicidad de Affonso

Además, José Manzaneda reveló cómo se dio la jugada del gol luego de un gran saque lateral de Rodrigo Cuba: "Es una jugada que Cuba ya tiene hace muchos años y es algo que estamos aprovechando con Mauricio (Affonso). El 'Gato' nos dijo que Mauricio tenía que ir a presionar y yo a la segunda jugada y salió justo así", indicó el delantero.

Agradecido con Alianza Lima

El delantero llegó esta temporada al club 'blanquiazul' y agradeció tras este buen inicio de temporada: "Hace tiempo que no estoy en una convocatoria, yo estoy muy tranquilo, le agradezco a Alianza por todo lo que me está brindando, por lo que estoy creciendo como jugador y eso se nota en la cancha. Yo estoy pensando únicamente en Alianza, es un club que me ha dado mucho en poco tiempo, me siento valorado", sentenció.

