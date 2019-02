José Carvallo y su titularidad asegurada en Moyobamba

José Carvallo iría de titular en el arco de Universitario de Deportes en Moyobamba pero le incomoda que cada semana, le pregunten por la relación y competencia que tiene con Patrick Zubczuk.

El arquero de la Selección manifestó que la comptencia es sana con el ‘Rusito’, que su amistad es a prueba de balas y que ya conversaron en la interna, que a quien le toque respaldará al otro a muerte.

“La relación es buena y la competencia sana, al que le toque estar tendrá que dar lo mejor y al que no, va a apoyar y esperar su oportunidad. Pasa en todos los equipos, donde tienes dos buenos jugadores por puesto, estamos trabajando bien y eso para el grupo va a ser bueno”, indicó a GolPerú, el número uno de Universitario

Carvallo no pierde contacto con el preparador de arqueros de la Selección, Alfredo Honores. “Converso más sobre mantener regularidad y un buen nivel para poder estar en la selección que, obviamente, tienen que estar los mejores”, expresó Carvallo sin descuidar la Copa América de Brasil.

ASPIRA A CAMPEONAR..

José Carvallo tiene claro que su vuelta a la ‘U’ debe ser por el objetivo máximo.

“El jugador de Universitario siempre tiene que aspirar a ser campeón, y es lo que le toca. Hay 18 equipos que se preparan para lo mismo por eso no se puede prometer campeonar, pero vamos a trabajar al máximo para poder lograrlo”, indicó y agregó sentirse contento con el cariño y respaldo que recibe del hincha de Universitario.

“He recibido el cariño de toda la gente desde el primer día, parecía que nunca me fui y eso me deja satisfecho, pero el 2019 es una historia distinta, uno quiere seguir consiguiendo cosas para el club, no debemos quedarnos con el pasado”, apuntó.

OJO CON COMERCIO...

El primer rival de la Liga 1 es analizado. “De este año no tenemos mucha información, pero sabemos como su idea y estilo de juego, sigue manteniendo jugadores como Rabanal y Mimbela”.