José Carvallo: "Todos los arqueros de la 'U' están en un gran nivel"

Pese a su experiencia bajo los tres palos en diversos clubes y selecciones nacionales, José Carvallo sabe que la pelea por el titularato del arco crema estará muy reñida, pues Patrick Zubczuk tratará de continuar siendo el ‘1’ de Universitario de Deportes como la temporada pasada.

“Es una buena competencia que tenemos con Patrick, y eso es bueno para el club. Creo que, a pesar de todo, somos dos personas muy buenas y sanas que entendemos que esto es así, y a quien le toque estar bajo los tres palos se va a exigir al máximo, y el que no, siempre estará ahí apoyando al otro”, confesó Carvallo.

“Estamos trabajando fuerte los cuatro arqueros, todos son de muy buen nivel. Sabemos que es un puesto complicado, pues no se hace muchos cambios. Esto es parte de la competencia y el trabajo, y al final el técnico es quien decidirá”, agregó.

Carvallo recordó con mucho cariño la primera vez que salió campeón con Universitario, pero aseguró que eso quedó en el pasado, ya que ahora, en su regreso al equipo de sus amores, espera regalar a la hinchada merengue un título más.

“Uno siempre trata de dar lo mejor. Yo hice mis divisiones menores en la ‘U’, donde después debuté y salí campeón, lo cual fue uno de mis grandes sueños como jugador. No me quiero quedar solo con el título del 2013, que igual lo tengo en mi corazón. Yo espero darle más títulos al club y para eso me he mentalizado”, afirmó.

Confía en su defensa

Por otro lado. El guardameta mundialista resaltó las virtudes de los defensas Nelinho Quina y Guillermo Rodríguez, quienes ayudarán a cumplir las metas impuestas para este año.

“Rodríguez y Quina son jugadores de experiencia. A Nelinho lo he conocido en otro equipo y sé lo que puede dar. Rodríguez ha estado en clubes de Italia, Francia y de Uruguay. Entonces, todos estos antecedentes nos van a ayudar defensivamente”, finalizó Carvallo