José Carvallo se pronunció sobre su futuro

En las últimas horas se voceó el nombre de José Carvallo, arquero de la selección peruana a Sporting Cristal, Universitario y otros equipos. Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente escuchar su versión.

"En Cristal no hay nada. Obviamente uno tiene que sentarse a escuchar propuestas, pero no voy a hablar de supuestos que todavía no existen, ya que hasta el momento no hubo una comunicación por parte de ellos hacia mi persona", declaró a este diario.

Luego, agregó sobre su futuro: "Todavía no tengo nada definido. Estoy analizando algunas propuestas que hay. Acaba de terminar recién la temporada y voy a esperar esta semana para tomar una decisión. No tengo ningún problema en continuar en UTC, pero tengo que analizar algunas cosas. Por ahí va el tema. Seguro que entre esta semana y la próxima defino".

Finalmente, dijo lo siguiente: "Yo estoy con mi familia acá en Cajamarca, pero mi suegra y padre están en Lima. No pasa tanto por eso sino por otras cosas la definición de mi futuro", acotó.

