José Carvallo sobre Universitario: "No se puede prometer campeonar"

Universitario de Deportes debuta este domingo a la 1:30 frente a Unión Comercio por la Liga 1. Para esta temporada, los cremas tienen la obligación de no volver a pelear puestos de descenso, como ocurrió en el 2018, sin embargo, el portero José Carvallo no prometió un campeonato.

"Hay 18 equipos que se preparan para lo mismo, por eso no se puede prometer campeonar, pero vamos a trabajar al máximo para poder lograrlo", señaló el arquero de la selección peruana para Gol Perú.

Además, se refirió a la competencia que tendrá para la titularidad en el arco de Universitario de Deportes, con Patrick Zubczuk: "Pasa en todos los equipos donde tienes dos buenos jugadores por puesto, estamos trabajando bien y eso para el grupo va a ser bueno", agregó José Carvallo.

Finalmente, agradeció el cariño recibido por todos los hinchas cremas: "He recibido todo el cariño de la gente desde el primer día, parecía que nunca me fui y eso me deja satisfecho", sentenció el golero.

