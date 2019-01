José Carvallo explica qué pasó en el blooper ante la U de Chile

El debut de José Carvallo se vio manchado por una desafortunada acción donde el portero de Universitario de Deportes intentó rechazar pero le dejó el balón servido a Leandro Benegas, jugador de la Universidad de Chile, quien marcó el 1 a 1 en el encuentro amistoso.

El portero explicó qué fue lo que ocurrió en esta jugada: "Realmente no le hablé. Él pudo haberla rechazado, pero son circunstancias del partido, de ahí me animé a salir fue una pelota friccionada, no sé si fue falta, fue una pelota que quedó corta y lastimosamente quedó ahí", indicó para 'Fútbol como cancha' de RPP.

Confusión entre Carvallo y Morales le da el empate a @udechile pic.twitter.com/HeczX32gsV — Johnaiquer Perez (@JohnaiquerPerez) 23 de enero de 2019

Además, agregó lo siguiente: "Tenemos que seguir conociéndonos, Morales es joven, está aprendiendo, esas cosas (la comunicación) faltó ahí entre los dos y para eso son estos partidos", sentenció José Carvallo respecto a la jugada en la que también estuvo involucrado el defensor central Junior Morales.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante la Universidad de Concepción el próximo 26 de enero, duelo que le permitirá seguir probando variantes a Nicolás Córdova.

