El hincha de Universitario de Deportes esperó la pronunciación de su máximo referente, José Carranza, y EL BOCÓN, charló con el “Puma” para saber sus inquietudes sobre los actos vandálicos tras lo sucedido en el Estadio Monumental, donde destrozaron la estatua de “Lolo” Fernández, el ídolo eterno de los cremas.

“Me parece muy raro todo lo sucedido. Se debe investigar hasta el último. Pero acá no hay gobierno, no hay congreso”, confesó el exjugador, quien espera saber con claridad lo sucedido para dar una mejor opinión.

“Hay que esperar la investigación. Ver lo sucedido en el Monumental”, reiteró.

Eso sí, el “Puma” pidió erradicar la violencia en el fútbol. “Yo no comulgo con la violencia en el fútbol, no hay que incitar. El fútbol es un deporte muy rico. En el campo puede haber lucha por sus equipos, la rivalidad solo es el campo, pero no fuera de él”.

Lo que pasó en el Monumental

Como represalia a los hechos ocurridos el último sábado en el estadio Alberto Gallardo, delincuentes que dicen ser hinchas de Sporting Cristal ingresaron al Monumental de Universitario de Deportes y destruyeron la estatua de Lolo Fernández.

Un grupo de delincuentes redujeron al seguridad de la puerta 9 del estadio Monumental, entraron a la fuerza y destrozaron la estatua de Lolo Fernández, máximo ídolo de Universitario de Deportes.

Ellos rompieron la cabeza de Lolo Fernández y se la llevaron. Además, pintaron lo que quedaba de la estatua que está ubicada en la entrada de occidente del estadio Monumental.

