José Carranza asegura que Universitario de Deportes no bajará pero pide que jueguen con todo ante Ayacucho

Se encendieron las alarmas después del triunfo de Ayacucho sobre San Martín (3-1) en Lima que complicó más las chances de Universitario de Deportes con el drama del descenso.

Ayacucho rival directo de la ‘U’ este sábado, sumó 37 puntos y se ubicó en el puesto 12, desplazó a los merengues y Unión Comercio a la posición 14 y 15 respectivamente con 35 puntos y una diferencia de gol (-10) favorable a la crema. Sin embargo, para definir permanencia, tendría que jugar un partido de definición con Comercio. Por tanto, José Carranza, ídolo viviente del pueblo merengue habló del momento crítico del cuadro de Córdova. El ‘Puma’ dice que no descienden.

“Ya no queda mucho tiempo y el equipo no se puede recuperar. El sábado ese partido se jugará con todo y por todo. Ahora los muchachos tienen que demostrar porque están en la ‘U’. Salir a jugarlo con garra y temperamento. No hay margen de error”, expresó el ‘Puma’ que ruge por el momento del equipo de sus amores.

Carranza pide tranquilidad pero sabe que ese partido con los ‘Zorros’ es de seis puntos, por la necesidad de tumbar a un rival directo. “Ya no nos podemos quejar por lo que hizo Troglio, o lo que está haciendo Córdova. Acá ya no valen los lamentos sino los resultados. Sería una desgracia si la ‘U’ no levanta. Pero sé que la ‘U’ no baja”, dijo el ex capitán de la ‘U quien pidió la presencia de la experiencia en el once titular para el partido más importante del año futbolístico de la crema.