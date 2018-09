José Carlos Fernández y la nueva faceta en la que está teniendo éxito

A sus 35 años, José Carlos Fernández, exdelantero de Alianza Lima y ahora actualmente jugador del Deportivo Municipal, sabe que el final de su carrera está cerca. No obstante, el inevitable adiós no lo agarrará desprevenido. Antes bien, ha lanzado un negocio en el que le está yendo muy bien.

Y no es cualquier negocio, pues se trata de una actividad en la que ha podido unir sus dos pasiones: la lectura y el fútbol. Amante de los libros desde siempre, el buen 'Zlatan' era un consumidor compulsivo de obras relacionadas al deporte. Hasta que un día ya no encontraba más.

Y esa fue, precisamente, la oportunidad para pensar en hacer empresa. La suya se llama "Lujo22", una tienda virtual dedicada a la venta exclusiva de libros sobre el "deporte rey" y otras disciplinas.

"Siempre me gustó leer mucho sobre fútbol. Llegó un momento en el que no encontraba más y me pregunté: ¿por qué no los traigo yo? Toqué un par de puertas y así empezó todo. Estoy contento por la gran aceptación que ha tenido. Es un mercado que todavía no tiene techo en el país", dijo José Carlos Fernández en una entrevista al diario "Perú21".

El espigado atacante está convencido de que la lectura es fundamental para que un futbolista pueda entender el juego.

“Muchos futbolistas jóvenes desean ser como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero no conocen su historia. No saben qué fue lo que hicieron para llegar adonde están ahora. Todo eso lo puedes encontrar en sus biografías", aseguró Fernández, quien también indicó cuál es la fortaleza de "Lujo22".

"La variedad de libros que tenemos. Ese es nuestro punto más fuerte. Si no tenemos el que quiere el cliente, intentamos conseguirlo. Con el tiempo, la idea es ir introduciendo textos sobre otros deportes y expandir más nuestra oferta", apuntó.

Fotos: diario "Perú21"