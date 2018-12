Jorge Vidal criticó al presidente de Sporting Cristal

El ex gerente de Universitario de Deportes, Jorge Vidal criticó las declaraciones de Federico Cúneo entorno al reglamento y definición del torneo nacional. "Cuando un decide ser parte de un torneo y competir, acepta las bases que son para todos iguales. Si no estaban de acuerdo con las bases, pudieron haber votado en contra de su aprobación , pero sin embargo, Sporting Cristal, club al que respeto, votó por su aprobación", precisó.

Vidal afirmó que está con el compadre Alianza Lima. "Que entiendo yo de esas declaraciones , que el dirigente no tiene confianza en sus jugadores y tiene miedo a perder antes de jugar. Por eso pone el parche 'antes de'. Me quedó clarísimo que espero que campeone el fútbol y el juego limpio. Así es que está vez estoy contigo Alianza Lima. Que la pelota no se manche", indicó el ex gerente crema Jorge Vidal.