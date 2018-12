Jorge Cazulo: "Esta cuestión de ser ídolo no me interesa"

Jorge Cazulo, quien ha obtenido 4 campeonatos con Sporting Cristal (2012, 2014, 2016 y 2018) tiene un nombre grabado en la historia del cuadro celeste. El volante uruguayo habló de un tema en específico, el ser considerado como ídolo por parte de los hinchas cerveceros.

"Esta cuestión de ser ídolo no me interesa, siento orgullo porque me siento parte de la familia de Sporting Cristal como muchos exfutbolistas que pasaron por el club e hicieron grande su historia. Estoy satisfecho de haber podido aportar en lo mío y ojalá las futuras generaciones vean nuestro camino como una fuente de inspiración", afirmó el 'Piqui' para Fox Sports Perú.

Además, reveló por qué son especiales estos títulos a su edad: "En lo personal, como ya no me quedan tantos años de carrera la posibilidad de lograr un título se hace más especial porque después no va a haber más tiempo para seguir jugando. Pudimos cerrar un año brillante que seguramente será recordado por toda la gente por la forma cómo jugamos y la manera en la que se consiguió el campeonato, además del rival al que enfrentamos en la final. Por suerte, pudimos definir todo a favor nuestro", agregó el jugador de 36 años.

Esta temporada, Jorge Cazulo volvió a su posición de volante central, a diferencia de la temporada 2017 donde jugó de zaguero central. En la temporada jugó 42 partidos y en todos fue titular, marcando 3 goles con los celestes.

LEE ADEMÁS