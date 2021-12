La continuidad de Jonathan Lacerda en Alianza Lima no estaba segura y finalmente este jueves se confirmó que el defensa no seguirá en el club de La Victoria. A través de sus canales oficiales, la institución reveló que el zaguero central uruguayo no renovará su vínculo para el 2022 y le dedicaron un emotivo mensaje.

“¡Gracias, Jonathan! Por tu entrega, tu profesionalismo, y por ponerle corazón en cada partido. ¡Esta siempre será tu casa! ¡Muchos éxitos!”, fueron las palabras que compartió el equipo campeón peruano mediante su cuenta de Twitter. Los hinchas no tardaron mucho en hacer notar su cariño hacia el futbolista.

Recordemos que el jugador de 34 años llegó a las filas de Alianza Lima desde el Salamanca de España, institución con la que jugó en la tercera división de ese país. El entrenador Carlos Bustos ya lo conocía por la etapa de compartieron en México y ese fue el factor clave para que el fichaje por los ‘íntimos’ se termine consumando a inicios de este 2021.

Durante sus primeros meses con la casaquilla ‘Blanquiazul’, Jonathan Lacerda mostró un buen rendimiento, hasta que los problemas físicos lo afectaron. A pesar de ello, el defensa ya anticipaba públicamente que se llevaba los mejores recuerdos de su paso por el fútbol peruano.

“Me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá que los jugadores que elijan, sepan que hay que respetar la institución. Si me voy de Alianza Lima, se van a llevar cinco hinchas, que son toda mi familia. Agradezco a la afición por confiar en mí, por los mensajes que me enviaron hasta donde estaba. Les deseo lo mejor, triunfos y alegrías, para lo que venga”, había confesado el deportista, un día antes de conocerse su salida oficialmente.

Alianza Lima confirmó la salida de Jonathan Lacerda. (Foto: Captura TW @ClubALoficial)

¿Cuántos partidos jugó Jonathan Lacerda en Alianza Lima?

El defensa uruguayo Jonathan Lacerda sumó un total de 16 apariciones con la camiseta de Alianza Lima, aunque solo pudo ser titular en ocho juegos. Durante el inicio de la temporada fue considerado como titular fijo, pero las lesiones y la consolidación de otros jugadores hicieron que quede relegado en el banquillo de suplentes.