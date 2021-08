Jonathan dos Santos fue posiblemente lo mejor que le pasó a Universitario de Deportes en el 2020. Hizo 15 goles entre torneo local y Copa Libertadores, celebró cada gol como un título y se metió en el corazón de la hinchada crema. En ese trámite, de alguna manera surgió una cifra que luego Jean Ferrari confirmaría en una nota a El Comercio cuando soñaban con retenerlo para el 2021. ““Es imposible: vale un millón de dólares”.

Jean Ferrari lo llevó a Universitario de Deportes y fue el artífice de la campaña que se vio interferida por el cambio repentino de administración y todo el lío institucional que en parte influye en la irregularidad del equipo año tras año.

Finalmente, Jonathan dos Santos dejó Universitario de Deportes para fichar por el Querétaro de México, donde no ha tenido suerte. Llegó lesionado y le costó adaptarse y luego ganarse un lugar en el equipo. Aún no anota su primer gol y no anota uno desde noviembre del 2020, cuando le marcó a Cristal con Universitario. El pasado 17 de agosto jugó con Querétaro y fue expulsado. Dos Santos ingresó a los 46′ y vio la roja a los 96′.

Con Jean Ferrari como nuevo administrador designado en Universitario de Deportes y el mal momento de Dos Santos en México, las posibilidades de que se vuelva a poner la crema, crecen.

Eso sí, según Transfermarkt, la página especializada en fichajes, Jonathan Dos Santos nunca llegó a valer un millón de dólares. Su mejor valor llegó a los 650 mil dólares con Universitario.





LEE ADEMÁS

Qué fue de Kluiverth Aguilar, el peruano que todos creímos que fichó por el Manchester City de Guardiola

Usuarios iniciaron campaña para quitarle el celular a Pedro Suárez Vértiz [FOTOS]

Periodista de Movistar Deportes llama mentiroso a Gareca: “Yo creo que nos miente, y mucho” [VIDEO]

Bono 700 soles 2021: Mira si eres beneficiario