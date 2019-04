Johnny Vegas sobre Sport Boys: "Esperemos que esta apretada les ayude"

Mensaje contundente. Johnny Vegas, uno de los máximos referentes de Sport Boys en los últimos tiempos, quien fuera además capitán del equipo por 4 años, habló sobre el último problema que hubo con los barristas, quienes ingresaron a los entrenamientos para meter presión en los jugadores.

Culpa de la dirigencia

"Me da mucha pena porque eso (que 'hinchas' se metan al entrenamiento) se escucha a nivel del mundo. Considero que la parte dirigencial tiene que ver mucho en este tema porque le dan mucho importancia al tema de la barra, y cuando la barra se mete mucho en las oficinas del club toman por decisión hacer estas cosas", indicó Vegas para Radio Ovación.

Suden la camiseta

De otro lado, el exportero dio un consejo a los actuales jugadores: "Esperemos que este barco que está a la deriva salga a flote. El futbolista tiene que entender que el Boys es un equipo distinto. Tienen que identificarse un poco más con la camiseta, con la tradición que tiene el club", agregó.

Experiencia propia

"He estado 9 años en Boys, cuatro siendo capitán. Ellos tienen que entender que la gente está muy molesta por el rendimiento y hay que meter más. En el Callao no se puede perder, la gente del Callao es más directa, no creen en medias tintas, van de frente y tratar de solucionar las cosas. Sé cómo la gente siente de perder de local, esperemos que está apretada les ayude", finalizó Johnny Vegas.

