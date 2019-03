John Narváez fue desconvocado de la selección de Ecuador para amistosos FIFA

Quedo fuera de la lista. El defensa central de Melgar, John Narváez, quedó fuera de la lista de convocados de la selección de Ecuador para sus siguientes partidos amistosos por la fecha FIFA. Aunque el jugador del 'Dominó' fue anunciado en la lista de jugadores que salió el último martes, finalmente no llegará a integrarse al equipo de Hernán Darío Gómez.

Este jueves, a través de un post en Twitter, la selección ecuatoriana anunció la convocatoria de Cristian Noboa y al mismo tiempo la salida de Narváez. Pero, ¿qué sucedió? Debido a que los encuentros amistosos se jugarán en Estados Unidos, la visa del jugador 'rojinegro' fue negada por parte de la embajada de dicho país.

TRI | ¡Bienvenido @cristhian_noboa de vuelta a la Tricolor! John Narváez no podrá viajar esta vez con la Selección pic.twitter.com/IZpthIQtLW — FEF Ecuador (@FEFecuador) 13 de marzo de 2019

"No, no estoy lesionado. Me negaron la visa, fue el gran inconveniente. Muy dolido por eso, pero es lo que pasó", señaló Narváez en el programa radila 'Área Deportiva FM' de Ecuador. El futbolista de Melgar viene de caer goleado por Palmeiras en la última jornada de la Copa Libertadores en Brasil.

Cabe mencionar que Narváez es convocado siempre a la selección de su país, sin embargo, para esta fecha FIFA no podrá estar en los partidos ante Estados Unidos y Honduras.

TAMBIÉN LEE