John Galliquio se refirió a la posibilidad de reforzar a Universitario

Universitario de Deportes se encuentra en una etapa, donde evaluará varios nombres para poder reforzar la plantilla de cara al inicio del Torneo Clausura, pero sobre todo pensando en alejarse de una buena vez, del descenso.

En esa larga lista de posibles refuerzos, siempre salta el nombre de John Galliquio. El experimentado defensa estuvo hace poco jugando en Segunda División por Willy Serrato, aunque no le fue del todo bien.

Ante la consulta sobre un eventual regreso a Universitario de Deportes, John Galliquio afirmó que no es un jugador caro, pero que tampoco aceptará un contrato por debajo de lo que normalmente llega a otros equipos.

"Yo estoy listo para entrenar y jugar, no soy caro, pero tampoco barato, no me voy a tirar por un sencillo, a estas alturas de mi vida no me voy a poner las rodilleras en mi retiro”, aseguró 'Tyson' en conversación con Gol Perú.

La mala experiencia de John Galliquio

“No tuve una buena experiencia en Serrato (segunda división) y estoy esperando alguna posibilidad para terminar el año bien. Siempre he estado en forma y entrenándome. Todavía quiero jugar este año y después analizaré cómo me siento para el próximo”, sostuvo John Galliquio luego de entrenar en Campo Mar.

John Galliquio, es un referente del elenco de Universitario de Deportes, tiene experiencia y es un elemento que seguramente los directivos del club podrían tomar en cuenta si es que el propio técnico Nicolás Córdova, así lo sugiere.

Mira las declaraciones de John Galliquio

