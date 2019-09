John Galliquio reapareció junto a Juan Vargas y se negó a responder por denuncia de su ex esposa | VIDEO

John Galliquio, exjugador de la selección peruana, apareció en un evento deportivo en San Juan de Miraflores y al ser consultado sobre la denuncia de su exesposa Karla Gómez, prefirió no declarar nada.

Tal como se aprecia en las imágenes del programa de Magaly Medina, el popular “Tyson” dijo que no hablaría de su vida privada y evadió en todo momento las consultadas del reportero.

Además de John Galliquio estuvieron presentes Paolo Maldonado y Juan Manuel Vargas. Este último se mostró bastante risueño al principio, pero al ser consultado por el tema de sus propiedades y, posteriormente, por las denuncias contra “Tyson”, se mostró incómodo.

Hay que recordar que Karla Gómez tiene tres medidas de protección, sin embargo cuando se acerca a la Fiscalía de Pisco para denunciar, los agentes la ignoran.

Así lo informa el programa ‘Nunca más’ de ATV. En marzo de 2018, Karla ya lo había denunciado por violencia doméstica porque la habría querido ahogar en el mar durante una discusión.

“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle. Están esperando que me mate”, dice Karla en medio de las lágrimas.

Pero eso no es todo, pues la denunciante también mostró un video en el que el jugador aparece con un cuchillo, además de difundir un audio en el que le dice que al asalir de la cárcel la va a matar.