Joel Sánchez confesó que quiere volver a jugar en Alianza Lima

Es su deseo. El ex volante de Alianza Lima, Joel Sánchez, confesó su sueño de querer volver a vestir los colores del cuadro victoriano, esto después de que en la administración blanquiazul hayan incluido el nombre del famoso 'Cuy' para reforzar el equipo de Pablo Bengoechea en el Torneo Clausura.

"Estoy evaluando algunas opciones en Perú, tanto en Lima como en provincia. Pero me gustaría tener una chance en Alianza Lima, más allá de que estoy en un tiempo de evaluar dónde jugar y eso me va a tomar algunos días. Estoy contento de haber pertenecido a Alianza y, si Dios quiere, podré tener otra oportunidad", confesó Sánchez para Fox Sports.

Asimismo, el ex jugador de la USMP, no olvida su salida en el 2010. "Salí mal de Alianza Lima, más que todo por la dirigencia, porque con la hinchada siempre tuve un aprecio mutuo. Me sentí respaldado en todo momento y yo también retribuía en la cancha. Mi partida se dio porque en ese momento había otro presidente y era complicado", explicó el volante.

