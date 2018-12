Joel Alarcón sobre gol legítimo: "El balón ingresa al arco de Butrón"

Joel Alarcón, árbitro del empate entre Alianza Lima y Melgar en Arequipa, explicó las razones por las cuales no cobró el gol legítimo de Christofer Gonzales que pudo cambiar el destino del partido. El juez reconoce que fue un error arbitral y que el balón ingresa al arco de Leao Butrón.

"La mayoría ya ha visto las imágenes del partido pero creo que la conducción fue buena. Melgar no tuvo amarillas y Alianza pocas, pero sí hubo un error arbitral. Es claro que el balón ingresa al arco de Leao Butrón", expresó Joel Alarcón en Capital Deportes.

"En esa jugada yo estaba casi al costado de Gonzales, de ahí es imposible ver si la pelota entraba o no con la velocidad. Mi asistente estaba bien ubicado porque estaba con el último defensor, aunque lejos del arco. Después de ese tiro, no hay un reclamo grande porque la jugada no fue clara. Con las cámaras ya se ve luego pero la sensación en el campo fue que no había ingresado", agregó el juez.

Agradece a futbolistas

Con la presencia de árbitro detrás de los arcos, esta situación pudo resolverse de una mejor manera y eso lo tiene claro Joel Alarcón. El árbitro del Alianza Lima vs. Melgar considera que sería una buena opción, pero no él no lo decide. Además, agradeció a los futbolistas de Melgar porque entendieron que fue una jugada rápida.