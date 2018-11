Joazinho Arroé respondió a posible fichaje por Alianza Lima para 2019

Joazinho Arroé es uno de los nombres que suenan, fuerte, como posible refuerzo de Alianza Lima para el 2019. De momento, la dirigencia no ha querido confirmar ni negar ese posible refuerzo, que volvería a tienda blanquiazul luego de haber dejado el club en el 2012.

El propio jugador afirmó lo siguiente: "No voy a confirmar ni desmentir un fichaje por Alianza. Los periodistas hacen su trabajo al preguntar pero la gente de Alianza merece un respeto, sé que es normal que se hable de contrataciones pero ellos están enfocados en las semifinales. No creo que nadie en ese club esté pensando en fichajes cuando están llegando a esta instancia, el tema ha estado ahí pero ahora está en un paréntesis", afirmó Joazinho Arroé para Radio Ovación.

Además, habló de la selección peruana, uno de sus sueños: "Así como la vida cambia para mal, también puede ser para bien en cuestión de segundos. Pienso que, si uno se esfuerza, puede llegar tener la oportunidad en la selección y la vida me puede sonreir. Si no sueño con la selección, mejor mañana me retiro del fútbol porque eso sería no tener ambición. Tengo que ir paso a paso, seguro mi futuro se definirá en las próximas semanas y voy a tratar de dar lo mejor en donde yo esté", finalizó el exAlianza Lima.

Joazinho Arroé pudo disputar 32 partidos en la temporada 2018 con Sport Boys, habiendo marcado 4 goles y siendo de los jugadores más importantes para los rosados.

