​Joazinho Arroé confiesa que no le tiene miedo a la 'U'

Joazinho Arroé comandará el ataque de Sport Boys junto al panameño Luis Tejada para enfrentar este sábado a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

Además, esta temporada ya sabe lo que significa meterle un gol a Universitario, pues lo gritó en el mismo escenario. EL BOCÓN dialogó con el volante porteño a la salida del entrenamiento de hoy en el colegio Claretiano y habló del cotejo ante los merengues.

“La expectativa que tengo, junto al resto del equipo, es tratar de ganar todos los puntos posibles, porque ya sabemos que no debemos cometer errores por la difícil situación en la que nos encontramos. Además, faltan pocas fechas y tenemos que salir a ganar”, declaró el volante rosado.

A su vez, Joazinho Arroé habló sobre la metodología que tiene el DT Manuel Fernández en los entrenamientos utilizando la tecnología de la mano: “He mejorado con el sistema que utiliza el profesor. De hecho, me conviene porque tengo más el balón y seguro que eso es bueno para mí, pero en general el equipo mejora y esperemos que salga a la perfección el día de mañana porque necesitamos que cada uno de nosotros haga un partido redondo para poder ganarle a un rival tan difícil como la ‘U’”, añadió.

Luego, sobre la racha de cuatro triunfos de la ‘U’, Joazinho dijo que más que preocuparse por eso, le preocupa que ellos no estén concentrados: “A mi me tiene intranquilo más no cometer errores nosotros. Sí no cometemos errores y estamos bien parados, pienso que podemos hacerle partido a cualquier equipo. Le hemos ganado a Melgar, que es el puntero del campeonato y es el equipo que mejor está jugando y nosotros fuimos superiores. Es cuestión de que nosotros sepamos hacer el partido y estar concentrados. Como te repito, Melgar yo creo que juega mejor que la ‘U’ y no me preocupa lo que puedan hacer ellos”, explicó.

Finalmente, Joazinho Arroé habló sobre el hincha rosado y describió un poco al profesor Manuel Fernández. “Los dos equipos necesitamos de su hinchada. Esperemos sea un bonito espectáculo. El profesor es muy estricto y exigente en cada detalle más allá del sistema que nos permita crecer como equipo. Me sorprendió eso, porque el futbolista peruano no está acostumbrado a eso”, sentenció.