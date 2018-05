​Joazhiño Arroe y su mea culpa tras perder penal ante Alianza Lima

Joazhiño Arroe realizó un mea culpa tras perderse un penal al último minuto en el choque entre Alianza Lima y Sport Boys realizado en 'Matute'. Atacante rosado asegura que se levantará de este tropezón, así como ya lo ha hecho antes en su carrera profesional.

Promete levantarse

'Me lesioné Gravemente 2 veces en mi vida y me levanté imagínense sino me voy a levantar de un penal fallado,con Dios siempre soy fuerte', escribió el mismo Joazhiño Arroe en su cuenta oficial de Twitter tras su penal fallado ante Alianza Lima en 'Matute'.

Tuvo que pasar un mes y cinco días para que la gente de Alianza Lima recupere la sonrisa y estalle de alegría, tras el triunfo por 1-0 conseguido ante Sport Boys con autogol de Alejandro Ramos. El arquero Leao Butrón se atajó un penal en la última jugada del partido. Los dirigidos por el uruguayo Pablo Bengoechea sumaron 3 como locales después de mucho tiempo y en Matute confían que será el inicio de la recuperación. ¿Será posible? Solo queda esperar.