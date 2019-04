​Jhonny Vidales anota gol y se lo dedica a su padre que acaba de fallecer

Jhonny Vidales abrió la cuenta para Melgar en su visita a Moyobamba y le dedicó el gol a su padre que acaba de fallecer. El atacante del cuadro arequipeño perforó la cabaña de Melgar a los 32 minutos del segundo tiempo y de inmediato corrió a para celebrar la anotación de una manera muy emotiva.

¡Para tí viejo!

Delantero abrió la cuenta para Melgar en Moyobamba, su papá era el entrenador Juan Vidales, exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal. Su último paso importante en el fútbol peruano fue como entrenador de San Simón en la temporada 2014, cuando el conjunto de Moquegua integraba la Primera División.

Unión Comercio, liderado por Marcelo Vivas, marcha decimotercero en la clasificación del Apertura con nueve puntos y pretende cortar una mala racha en su recepción al 'Dominó', tras acumular cinco jornadas sin celebrar una victoria.

Melgar , por su parte, pelea en dos frentes bajo las órdenes de Jorge Pautasso y busca recuperar protagonismo en la Liga 1 luego de priorizar su participación en la Copa Libertadores.

Unión Comercio vs. Melgar: Alineaciones Confirmadas

Unión Comercio: A. Zamudio; L. Garro, E. Rentería, J. Rabanal, H. Angeles; J. Morales, D. Dioses, V. Cedrón, M. Carranza, J. Rivera; S. Gularte. DT: Marcelo Vivas

Melgar: C. Cáceda; G. Carmona, J. Narváez, C. Ramos, L. Mifflin; A. Arias, A. Romero, C. Neyra, H. Arakaki, B. Cuesta; J. Posito D: Pautasso

