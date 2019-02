Jhonny Baldeón: "Alianza Lima es un sentimiento"

Hace 15 años, el ecuatoriano Jhonny Baldeón llegó a Alianza Lima y se dio el lujo de salir campeón con el elenco blanquiazul. Durante su estadía en el elenco intimo jugó 15 partidos oficiales y anotó cinco goles (2 anotaciones a USMP, 1 César Vallejo, 1 Alianza Atlético y 1 Unión Huaral)

El BOCÓN contactó a Jhonny Baldeón para que cuente su experiencia de vestir la camiseta de Alianza Lima y que envié un mensaje a los hinchas blanquiazules por su aniversario número 118.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Qué significa para ti haber vestido la camiseta blanquiazul?

Para mí fue un honor defender los colores de Alianza Lima.Además fue mi primera experiencia internacional a nivel de equipos y considero que lo hice de la mejor manera. Tengo grandes amigos y en la actualidad habló en ciertas ocasiones con Leao Butrón, Flavio Maestri y José Soto. Son amigos que te deja el fútbol y Alianza Lima es un equipo muy grande de Perú y la gente le tiene mucho cariño, donde en las redes sociales se ve tanta hinchada que le siga a Alianza. Esa gente que apoya en las buenas y malas. Para mí fue valioso ese paso por Alianza, donde tengo buenos recuerdos que los voy a llevar siempre porque espero en algún momento ir para Lima y estar como espectador viendo al equipo nuevamente en esa senda de campeonatos.

¿Qué recuerdos tienes de Alianza?

Cuando llegué tenía 15 días o un mes en Lima. Me hicieron una broma en una radio señalando que no tenía mis papeles en regla y que me iban a deportar a Ecuador. Salía a conocer Lima con Martín Hidalgo. La gente de Alianza siempre fue amable conmigo. Hace 15 días hinchas de Alianza me reconocieron y pasaron la voz acá en Ecuador. Se tomaron fotos conmigo y me dijeron: "Hey, tú eres el ecuatoriano que estuvo en Perú". Son recuerdos muy bonitos que la gente todavía te tenga presente y que tenga ese aprecio contigo.

A sus 41 años, Leao Butrón sigue siendo el arquero de Alianza Lima, ¿qué opinión tienes al respecto?

Leao es un experimentado en Alianza. Es un líder muy positivo. Además, es una persona que siempre está trabajando al máximo y nunca se da por vencido.Siempre de cada pequeña cosa o de alguna derrota siempre se levanta con muchas más ganas. Alianza Lima lo tiene que disfrutar hasta que Leao cuelgue los guantes y diga hasta aquí llegué y dar paso a la siguiente generación que viene.

¿Qué situación te marcó en tu estadía en Alianza Lima?

El gol que marque en la final que me fue anulado. Ese gol hubiese sido extraordinario, ya que cuando me marcaron el fuera de juego me quedé en shock. Creo que ese gol hubiese marcado mucho en mi vida, pero ese campeonato todavía lo tengo en mi corazón y mente.

¿Te hubiese gustado estar más tiempo en Alianza?

Sí, me hubiese gustado muchisimo. Creo que las conversaciones de club a club no se dieron. Por mi lamentable, porque yo quería seguir ahí en Alianza Lima, pero Deportivo Quito estaba pidiendo una cantidad económica elevado. Conocí gente amiga y siempre la recordaré por mucho tiempo.

¿Algún mensaje por sus 118 años de vida institucional de Alianza Lima?

A toda esa gente de Alianza Lima les digo que sigan apoyando en las buenas y malas. Que lleven al equipo dentro de su corazón, ya que es un sentimiento Alianza Lima. Eso lo viven los jugadores, ya que siempre están sufriendo cuando tienen una derrota. A la gente aliancista le mando un abrazo a la distancia acá desde Ecuador y que sigan alentado a su club. Que sigan cosechando triunfos tanto a nivel local como internacional.

¿Sigues a Alianza Lima?

Sí lo sigo. Hoy juega contra Sport Boys. A las 8:00 p.m. juega en Matute He visto algunos perfiles personales cómo de Rinaldo Cruzado ( sé que está muy bien) y Óscar Vílchez. Yo me acuerdo cuando ellos eran chicos tenían 19 o 20 años y ahora son jugadores importantes.

¿A qué te dedicas actualmente?

Estoy pronto a graduarme como técnico acá en Ecuador este año. En la actualidad estoy como asistente técnico del Cumbaya FC y pienso dentro de poco seguir una maestría en el extranjero.

¿Te gustaría dirigir en algún momento a Alianza Lima?

Sería un sueño. Algo increíble. Uno sueña mucho y se tiene que cumplir. Sería excelente si se puede dar esa gran oportunidad de dirigir a Alianza y llevarlo a grandes cosas a nivel local e internacional.

¿Qué sientes que el hincha de Alianza te tenga respeto?

El hincha de Alianza es muy sentimental y ellos siempre reconocen a sus jugadores y exfutbolistas. Eso es muy bonito.